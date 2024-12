30ª Caminhada de Fé com Maria reúne milhares de fiéis em romaria de 37 km entre Mojuí dos Campos e Santarém | PA

Chegada da imagem na manhã deste domingo na Catedral de Santarém — Foto: Ulisses Farias/TV Tapajós

Entre terços e orações, muitos compartilhavam as intenções e promessas.

A fé é o motor que impulsiona milhares de devotos na Caminhada de Fé com Maria, romaria que chegou na 30ª edição. Realizada em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, a peregrinação reúne histórias de superação e gratidão em um percurso de 37 km, que começa no município de Mojuí dos Campos e segue até Santarém, no oeste do Pará.

Antes de iniciar a caminhada, os participantes se reuniram para um momento de oração no Campo do Nogueirão, em Mojuí dos Campos. Entre terços e orações, muitos compartilhavam as intenções e promessas.

Após a celebração da missa de envio, presidida pelo arcebispo Dom Irineu Roman, a imagem de Nossa Senhora foi colocada entre os fiéis e deu início à caminhada. O trajeto foi acompanhado por bandas religiosas, que entoavam canções de louvor e animavam os romeiros.

Ao longo do percurso, a solidariedade dos moradores de Mojuí dos Campos e de voluntários foi essencial para os peregrinos. Famílias ofereceram água e alimentos como forma de agradecimento pelas graças recebidas.

Alguns devotos também carregavam símbolos de suas promessas, como Miriam Félix, que caminhou com uma casinha na cabeça, e Neija Socorro, que levava uma imagem da padroeira.

Embora o trajeto seja longo e exaustivo, a união e o apoio entre os romeiros tornam a experiência mais leve. Muitos contaram com voluntários para massagens e apoio médico oferecido em pontos estratégicos, como a base da Polícia Rodoviária Federal.

O amanhecer em Santarém foi marcado pela chegada da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Lágrimas e sorrisos se misturavam entre os devotos que completaram o percurso.

