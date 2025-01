Netflix lançará documentário mostrando o lado Larissa de Anitta

Foto: Reprodução | A segunda foi “Anitta: Made in Honório”, de 2020, e abordava a trajetória de Anitta, que aparecia em sua versão empresária e comandava sua carreira.

A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (30), que lançará um novo documentário sobre a cantora Anitta, 31. “Larissa: O Outro Lado de Anitta” ainda não tem data de estreia confirmada, mas está previsto para ser lançado ainda em 2025.

Ao contrário das duas séries documentais, que focaram na versão artista da voz de “Envolver” e “Bellakeo”, dessa vez a atenção estará voltada para mostrar quem é a pessoa por trás da cantora de sucesso internacional, que acumula duas indicações ao Grammy Awards.

A primeira produção da Netflix com a brasileira foi “Vai Anitta”, de 2018, que focava no projeto “Checkmate”, lançado pela cantora em 2017 e contendo hits como “Vai Malandra” e “Downtown”.

A segunda foi “Anitta: Made in Honório”, de 2020, e abordava a trajetória de Anitta, que aparecia em sua versão empresária e comandava sua carreira.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/14:53:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...