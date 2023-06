Neymar é acusado de trair namorada grávida com influencer

Neymar e Fernanda: encontro teria ocorrido às vésperas do Dia dos Namorados |Foto: Reprodução

Segundo os relatos da influenciadora Fernanda Campos, que acabou expondo o atleta, eles teriam se encontrado e ficado às vésperas do Dia dos Namorados.

Neste domingo (18), uma bomba explodiu e pode mexer com o relacionamento de Neymar Jr e Bruna Biancadi. Isso porque a estrela da seleção e PSG se envolveu em nova polêmica. Dessa vez, Neymar está sendo acusado de trair a namorada grácida.

Segundo os relatos da influenciadora Fernanda Campos, que acabou expondo o atleta, eles teriam se encontrado e ficado às vésperas do Dia dos Namorados.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, que teve acesso exclusivo aos prints das conversas eles, Fernanda Campos e Neymar flertavam desde novembro do ano passado, período da Copa do Mundo, no Catar. Durante a conversa, o jogador chegou a dizer que o seu relacionamento com Bruna, na época, estava estremecido, segundo Fernanda.

No entanto, no dia 11 de junho, véspera do Dia dos namorados, o atleta teria convidado Fernanda para um encontro.

O date do casal teria ocorrido em um apartamento luxuoso, na Vila Madalena, em São Paulo. Ainda de acordo com a blogueira, o atleta estava na capital paulista para encomendar um terno, uma vez que seria padrinho de casamento de um amigo.

A blogueira revelou ainda à coluna que não sabia do namoro de Neymar. Segundo ela, não acompanhava as notícias sobre o craque, mas que, ao saber que ainda estavam juntos, se sentiu usada e achou “feio ele ter omitido essa parte”.

Vale lembrar que Neymar e Bruna haviam se separado no ano passado, mas reataram e anunciaram a gravidez da influenciadora logo em seguida.

Fernanda disse que o irmão de Rafaella contou apenas que seria pai. Fernanda afirmou que só descobriu sobre o relacionamento quando o jogador compartilhou fotos dele e Bruna no Dia dos Namorados.

Fernanda frisou que só esteve uma vez com o esportista e que não pretende encontrá-lo novamente. “Escroto”, disparou contra o jogador, pelo fato de Ney ter escondido a relação com Bruna.

Procurada pela coluna de Fábia Oliveira, a assessoria de Neymar não se manifestou.

Até a noite deste domingo, o jogador também ainda não havia se pronunciado sobre o assunto.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/06/2023/18:21:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...