Neymar é anunciado pelo Santos e está de volta ao Brasil

Neymar está de volta ao Brasil | Foto: Santos F.C

Neymar retorna ao Santos após 12 anos, buscando recuperar seu futebol e se preparar para a Copa do Mundo de 2026.

É o ficial! Neymar está de volta ao futebol brasileiro após 12 anos, desde a ida para o Barcelona. O craque da Seleção Brasileira foi anunciado pelo Santos, clube que o revelou para o futebol.

Neymar estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita, com quem tinha contrato até o meio desta temporada. No entanto, devido às lesões e aos poucos jogos pelo clube, as partes entraram em acordo para rescindir o vínculo.

A estrela mundial surgiu no profissional do Peixe aos 17 anos e encantou o Brasil e o mundo. Em campo, foi o grande nome de um dos períodos mais vitoriosos do clube, com três títulos do Campeonato Paulista, um da Copa do Brasil, um da Copa Libertadores e um da Recopa Sul-Americana.

Neymar chega ao Brasil após muitas lesões graves sofridas nas últimas temporadas. Aos 32 anos, segue sendo a esperança do país na Copa do Mundo de 2026.

Entre as lesões, a mais grave foi a última, quando teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Fora de ação por um ano, de outubro de 2023 a outubro de 2024, enfrentou no retorno problemas musculares e esteve em campo em um total de 42 minutos.

Desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, Neymar atuou poucas vezes. Fora dos planos do Paris Saint-Germain, partiu no meio de 2023 ao riquíssimo futebol da Arábia Saudita. Entretanto, disputou apenas sete partidas em um ano e meio, com um gol e duas assistências.

Descartado pelo técnico Jorge Jesus, foi procurado pelo Santos e resolveu provar seu valor em preto e branco mais uma vez. Primeiro, quer simplesmente mostrar que consegue jogar futebol.

Após isso, quer mostrar que consegue apresentar-se em alto nível para ser peça-chave do Brasil no Mundial de 2026, a ser realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O apelo de voltar para casa com a Copa do Mundo como meta foi o principal argumento usado por Marcelo Teixeira na negociação. Um vídeo produzido com inteligência artificial, sonorizado com voz similar à de Pelé, apresentava os motivos pelos quais o retorno faria sentido neste momento.

Neymar topou, mas faltava a liberação do compromisso assinado com o Al Hilal até o meio do ano. O atleta ainda tinha US$ 65 milhões (R$ 383 milhões) a receber e aceitou abrir mão de parte do valor.

Recém-promovido da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Santos negociou aditivos nos contratos de seus patrocinadores. Eles concordaram em pagar mais para viabilizar a contratação do craque e usar a exposição que o midiático jogador proporcionará às suas marcas.

O acerto de curta duração mantém abertas as possibilidades do atacante na principal janela europeia de transferências, no verão do hemisfério norte. Mas o Santos crê no sucesso da parceria e na possibilidade de segurá-lo ao menos até o meio de 2026, com o referido apelo da preparação em casa para a Copa do Mundo.

O clube agora trabalha nos detalhes da apresentação do craque à torcida. Ele é aguardado em São Paulo nesta quarta-feira (29), e a ideia do departamento de marketing alvinegro é marcar uma festa para o estádio do Pacaembu na quinta (30). O jogador também estará na Vila Belmiro no sábado (1º), quando o time praiano receberá o São Paulo pelo Campeonato Paulista.

