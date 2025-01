Idoso se passa por filho de ex-patrão por 58 anos e registra 12 filhos no nome dele

Homem é detido suspeito de se passar por outra pessoa por 58 anos — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Fraude foi descoberta quando o homem foi ao Cras reclamar da suspensão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) há sete meses. Ele apresentou sua própria certidão de óbito, levantando suspeitas.

Um idoso de 74 anos usou a identidade de outra pessoa por 58 anos. Segundo a prefeitura de Volta Redonda (RJ), ele assumiu a identidade do filho de um ex-patrão, que faleceu em 2013, em Barra Mansa (RJ), e chegou a registrar 12 filhos com o nome falso.

Segundo a Polícia Civil, o idoso conseguiu tirar identidade e carteira de trabalho no nome da vítima e, até mesmo, se aposentar.

A fraude foi descoberta na terça-feira (28) por guardas municipais da Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda. O homem foi ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Santa Rita de Cássia, em Barra Mansa, reclamar da suspensão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) há sete meses.

Durante a apresentação de documentos no Cras, o idoso entregou a própria certidão de óbito. Surpresos, os funcionários da unidade acionaram a Guarda Municipal.

No local, uma irmã do idoso relatou aos agentes que ele se passava pelo filho de um ex-patrão desde 1966, quando trabalhava em uma fazenda, já que ambos possuíam o primeiro nome igual.

Eles foram levados para a delegacia de Volta Redonda, onde foi descoberto que o idoso se apresentava como um homem nascido em 1948 e falecido em 2013. Com essa identidade, ele registrou 12 filhos e foi preso, em 2018, por tentativa de homicídio. A polícia não divulgou o nome verdadeiro e nem a identidade falsa usada pelo suspeito.

O caso foi registrado na delegacia como fato atípico (ocorrência que não constitui um crime) e está sendo investigado pela Polícia Civil de Volta Redonda. O idoso foi ouvido e liberado. Testemunhas e familiares serão ouvidos para esclarecer o motivo que levou o idoso a se passar por outra pessoa.

O g1 perguntou ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pelo BPC, porque o benefício estava disponível mesmo após a morte do filho do ex-patrão.

Em nota, a pasta informou que, devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não é possível fornecer informações específicas sobre um beneficiário, pois envolve dados pessoais.

Caso semelhante perto do DF

No ano passado, um homem de 51 anos foi preso por um caso semelhante. Foragido por assassinato, ele se passou durante 15 anos por outra pessoa e registrou até a filha no nome da vítima do golpe.

De acordo com a investigação, o suspeito se apropriou da identidade de um morador do interior de Minas Gerais. O homem foi preso em Formosa, no Entorno do Distrito Federal.

Fonte: g1 Sul do Rio e Costa Verde e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2025/14:18:56

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

