Menina de 4 anos é estuprada enquanto mãe brigava com outra pessoa em bar no Paraná; homem foi preso

Foto: Ilustrativa | Após a briga, a mãe encontrou a menina já sem as roupas de baixo e apresentava sinais de sangramento.

Um caso de estupro de vulnerável foi registrado em Rio Azul (PR) e causou revolta na população. A ocorrência foi registrado neste domingo (12) e, de acordo com as informações, um homem foi preso em flagrante após ser acusado de violentar sexualmente uma menina de 4 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, a mãe estava junto com a criança em um bar, onde ela teria se desentendido com outra mulher. Durante a confusão, a criança teria desaparecido. Testemunhas relataram ter ouvido o choro da criança vindo de um terreno baldio, próximo ao estabelecimento.

Após a briga, a mãe encontrou a menina já sem as roupas de baixo e apresentava sinais de sangramento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi levada ao hospital para atendimento médico.

A Polícia Militar iniciou buscas e, com informações fornecidas por testemunhas, localizou e prendeu o suspeito em flagrante no bar, onde ele estava escondido dentro do banheiro.

Segundo a PM, ao arrombar a porta, a Polícia encontrou o homem com as calças abaixadas e se lavando. Com isso, a PM deu voz de prisão ao sujeito.

O delegado responsável pelo caso informou que o homem, de 39 anos, foi autuado por estupro de vulnerável e permanece detido à disposição da Justiça.

O crime gerou grande comoção em Rio Azul e a população exige uma punição rigorosa ao acusado.

Fonte: Massa | Programa Tá Na Hora (PG) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/16:20:34

