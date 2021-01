Sinop é goleado pelo Atlético Goianiense e está eliminado da Copa Verde

O Sinop Futebol Clube foi goleado, há pouco, por 5 a 1, pelo Atlético Goianiense em partida válida pelas oitavas de final da Copa Verde. Em jogo fora de casa, no estádio Antônio Accioly, o Galo do Norte foi facilmente batido e não ofereceu perigo ao adversário, que joga a Série A do Campeonato Brasileiro e vem de vitórias sobre o Fortaleza e Botafogo (RJ) e comprovou seu favoritismo contra a equipe sinopense que havia avançado de fase.

Os gols do Atlético foram marcados por Arnaldo, Michel Pereira (2 vezes), Oliveira e Vitor Leque. Douglas Vargas diminuiu para o Sinop. Agora, o Dragão enfrentará o Brasiliense, que eliminou o Luverdense, pelas quartas de final da competição. O jogo de ida será no próximo dia 31 e a volta em 7 de fevereiro.

O primeiro tempo foi dominado pelo Atlético Goianiense, que conseguiu impor seu ritmo e não sofreu muito com o Sinop, que até tentava ir para cima, mas sem muito sucesso. O Dragão abriu o placar, o Galo do Norte não se entregou e até chegou a empatar, mas logo depois levou a virada e acabou tomando o terceiro gol.

Já a etapa complementar foi com ainda mais facilidade para o time da casa e o Sinop não conseguiu jogar. A diferença técnica e tática ficou mais evidente, e o Dragão conseguiu marcar mais dois tentos. O Galo do Norte, por outro lado, não ofereceu perigo e chegou poucas vezes no ataque.

O jogo – a primeira chegada foi do Sinop. Logo aos 3 minutos, Tiago Muniz recebeu para a equipe visitante, arrumou para a perna boa e levou perigo para o gol do Atlético, assustando o goleiro Gabriel Bernard.

Aos 6, Vitor Leque recebeu bola longa, mas a defesa do Galo do Norte conseguiu se antecipar e tirou o perigo. Aos 14 em jogada aérea de Rian Lopes, novamente a zaga do Sinop afastou para longe.

Já aos 20, o Sinop não suportou a pressão e levou o primeiro gol. Gabriel Baralhas recebeu na ponta direita, partiu para a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Livre e surpreendendo a marcação, Arnaldo chegou bateu de canhota e abriu o marcador. Atlético Goianiense 1 X 0 Sinop.

O Galo do Norte, no entanto, não se intimidou no primeiro momento e foi atrás da diferença. Aos 26, em jogada bem trabalhada, Douglas Vargas recebeu boa bola e bateu na saída de Gabriel Bernard, sem chances de defesa. Atlético Goianiense 1 X 1 Sinop.

Depois disso, o Dragão passou a dominar o confronto. Na marca dos 31, Rithely tabelou bem com Vitor Leque e bateu, para excelente defesa do goleiro sinopense Pedro Ferreira.

Aos 35, no entanto, o Atlético ampliou o marcador, com um golaço de Michel Pereira. Vitor Leque recebeu, acelerou, ganhou a dividida e rolou para o atleta, que só dominou e soltou uma pancada, sem chances de defesa. Atlético Goianiense 2 X 1 Sinop.

Com o gol, o Sinop passou a ter mais dificuldades e se perdeu em campo. Aos 42, o Atlético chegou ao terceiro gol. Em cobrança de escanteio, Oliveira subiu sozinho, no primeiro pau, e cabeceou firme para o fundo das redes. Atlético Goianiense 3 X 1 Sinop.

Aos 2 da segunda etapa, o Atlético já tinha dois escanteios ao seu favor, com muita pressão em cima do Sinop. A defesa do Galo do Norte, por outro lado, conseguiu se segurar e afastou o perigo em ambos.

Já aos 4, excelente bola longa para Ronald no comando de ataque do time goiano, mas ele não alcançou e ficou com tranquilidade para a defesa do clube mato-grossense. Aos 6, Ronald novamente partiu para cima e cruzou, mas Deminha afastou o perigo.

Aos 9, o Sinop conseguiu boa jogada. Em contra-ataque rápido, Tiago Muniz disparou e tocou para José Ednaldo, que clareou para a esquerda e bateu com perigo, mas para a linha de fundo.

Aos 14, Michel Pereira recebeu e partiu para cima. Ele cruzou rasteiro, para dentro da área, mas ninguém chegou para escorar. A bola sobrou para Carlos Henrique, que tentou bater, mas foi interceptado.

Aos 17, outra boa jogada do Atlético. Em troca de passes, a bola chegou para Rithely, que tentou arrumar de letra para Gabriel Baralhas, mas a defesa do Sinop se adiantou e ficou com a posse, conseguindo ganhar tiro de meta.

Aos 18, o Dragão chegou ao quarto gol. Em bobeada fatal do goleiro Pedro Ferreira, que tentou sair jogando, mas mandou a bola nos pés de Vitor Leque, que livre, cara a cara com o gol, só empurrou para o fundo das redes. Atlético Goianiense 4 X 1 Sinop.

Na marca dos 21, o placar desandou e o time goiano fez o quinto. Em cobrança de escanteio pela esquerda, de Carlos Henrique, Michel Pereira subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes, sem chances de defesa para Pedro Ferreira. Atlético Goianiense 5 X 1 Sinop.

Aos 26, Pedro Ferreira fez milagre e evitou o sexto gol. Ronald recebeu boa bola, e bateu rasteiro no canto. O goleiro caiu bem e conseguiu fazer a defesa para o Galo do Norte. Aos 33, Gilmar finalizou para o Atlético, mas carimbou a marcação do Sinop.

Aos 35, Maranhão desperdiçou chance importante para o Dragão. O jogador goiano roubou a bola, avançou, mas acabou perdendo a disputa para o zagueiro Deminha.

Fonte:Só Notícias/Luan Cordeiro

25/01/2021 16:56

