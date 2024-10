Neymar volta após 369 dias com vitória do Al-Hilal em jogo de 9 gols

Foto: Reprodução | Neymar faz reestreia após um ano de recuperação de lesão e cirurgia no joelho esquerdo. Al Hilal vence o Al Ain.

Com reestreia de Neymar após mais de um ano em recuperação de lesão e cirurgia no joelho esquerdo, o Al Hilal venceu o Al Ain nesta segunda-feira (21) por 5 a 4, em jogo pela terceira rodada da Liga dos Campeões da AFC.

Neymar entrou já nos 15 minutos finais da segunda etapa e quase marcou um gol. Jogador mal tocou na bola, mas marcou sua volta aos gramados 369 dias após sua última atuação. Em contra-ataque, quase fez o sexto do Al-Hilal, mas Eisa defendeu e evitou o retorno perfeito.

Gols do Al hilal foram marcados por Renan Lodi, Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari (3), enquanto Rahimi (3) e Sanabria anotaram pelos donos da casa. Com a vitória, o Al-Hilal atingiu nove pontos e se manteve 100% no torneio, com três jogos vencidos em três disputados, se isolando na liderança. O Al Ain se complicou, mantendo um único ponto, antes conquistado na competição.

Sem Neymar no primeiro tempo, Al-Hilal abriu o placar, sofreu o empate e saiu novamente na frente. Primeira etapa começou equilibrada. Após o primeiro gol marcado, a equipe de Jorge Jesus conseguiu criar mais oportunidades, mas o Al Ain empatou perto do fim do primeiro tempo, após falha defensiva. Nos acréscimos de quase dez minutos, o Al-Hilal marcou mais dois.

Segundo tempo é marcado por hat-tricks, entrada de Neymar e vitória do Al-Hilal. O Al Ain diminuiu a vantagem por três vezes na segunda etapa, mas Salem fez bela partida e anotou dois tentos nos 45 finais. Neymar deu um chute perigoso a gol e quase fez o sexto da equipe visitante. Salem Al-Dawsari e Rahimi fizeram um hat-trick para cada lado do confronto.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/17:37:12

