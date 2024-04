Nikolas fala em “covardia” de Rodrigo Pacheco: “Homem fraco”

(Foto:Reprodução) – Deputado falou sobre as “consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes”

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez um discurso inflamado, nesta quarta-feira (24), na Câmara dos Deputados.

Visivelmente irritado com a conjuntura brasileira acerca dos cerceamentos das liberdades e a inércia por parte dos poderes competentes, o parlamentar se voltou contra o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e pediu desculpas pelo postura do senador por Minas.

“Nós estamos clamando para que, não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente desta Casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineiro aqui eu peço desculpas à omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco.

E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes”.

Cabe ao presidente do Senado pautar um dos tantos pedidos de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado é acusado de uma série de ilegalidades no exercício de sua atividade judicante não apenas na Suprema Corte, mas enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

