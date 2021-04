Nilson Chaves e Alba Maria são atrações da noite desta sexta (23)

Os artistas abrem a segunda temporada do Festival Pará Live, organizado pela Equatorial Energia Pará

Nesta sexta-feira, dia 23, tem início a programação da segunda temporada do webprograma Pará Live. Os cantores Nilson Chaves e Alba Maria serão os responsáveis por conduzir o show virtual que ocorrerá a partir das 19h30 nas redes sociais da Equatorial Pará (Facebook e Youtube). A iniciativa visa propagar a cultura paraense e oferecer entretenimento seguro, contribuindo para o distanciamento social em função da pandemia.

A cantora Alba Maria mostra-se bastante empolgada para a apresentação e promete um repertório diferenciado. “O público pode esperar um repertório com pérolas da canção paraense, de compositores incríveis como Paulo André, Rui Barata, Vital Lima, Arthur Nogueira e muitos outros. Serão músicas conhecidas e especiais com a minha interpretação e arranjos produzidos por grandes artistas”, ressalta Alba, que foi escolhida via votação popular para participar do festival.

Outra ponta desse memorável encontro, o cantor Nilson Chaves, também prepara um repertório de clássicos paraenses e que, sem dúvida agrada todas as gerações. O artista é convidado do Pará Live e segue a dinâmica da programação que colocará um músico escolhido pelo público e outro a convite da organização.

O público decidiu os nomes de seis artistas que farão as apresentações do projeto por meio de votação nas redes sociais, onde houve mais de três mil votos. Todas as apresentações ocorrerão na página do Facebook e no canal do Youtube da distribuidora, sempre às sextas-feiras.

A agenda segue no dia 30/04, com Arthur Espíndola e Raidol; dia 07/05 será a vez de Jade Lima e Lucinnha Bastos; no dia 14/05, se apresentam a banda Reggaetown e Félix Robatto; dia 21/05 a Bando Mastodontes e Farofa Tropikal; e encerrando, no dia 28/05, se apresentam Jorginho Gomez e Fruta Quente.

AÇÃO SOLIDÁRIA – Neste primeiro dia de apresentação, o público poderá ajudar os catadores de resíduos que tem apoio da Ong Noolhar. Durante o show, será disponibilizado um QR Code, onde poderá acessar por meio do telefone celular dados bancários para fazer doação.

A analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, Michelle Miranda, reforça a importância da ação. “Além de termos entretenimento com qualidade e segurança, dentro de nossas casas, nós também vamos poder ajudar instituições sociais com pessoas que se encontram em vulnerabilidade por conta do nosso cenário de pandemia”, finaliza.

SERVIÇO

Pará Live

Locais: Equatorial Pará no Facebook e no Youtube, a partir das 19h30.

