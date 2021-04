ZOOUNAMA acolhe filhote de peixe-boi resgatado em Prainha

O ZOOUNAMA – Zoológico do Centro Universitário da Amazônia recebeu, na última sexta-feira(16), mais um espécime de filhote de peixe-boi, resgatado por órgãos ambientais. Trata-se de um filhote fêmea, com 110cm de comprimento e sem lesões. O mamífero foi encontrado por pescadores de comunidade de Serrinha no município de Prainha em uma malhadeira.

Segundo o biólogo que coordena o zoológico, Esrom Paixão, o animal chegou sem ferimentos e já está recebendo todo apoio da equipe técnica e de tratadores do Projeto Peixe-boi. “Nós recebemos este filhote na sexta-feira, mas fomos informados que ele já havia sido encontrado na quarta-feira, dia 14. Para nossa surpresa, ele não apresentava nenhuma lesão ou ferimento”, destacou o biólogo.

De acordo com secretário de Meio Ambiente de Prainha, Ebson Mendes, assim que souberam da existência do filhote, foi feita toda a logística junto à Semma de Santarém para salvá-lo. “Ele foi encontrado preso em uma malhadeira nas proximidades da área urbana de Prainha. Fizemos toda uma logística possível para trazer aqui para o centro de reabilitação com o apoio da Semma de Santarém”, destacou

O ZOOUNAMA atua na região do Baixo Amazonas, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e demais órgãos ambientais na conservação de animais silvestres e na reabilitação de animais que sofrem com a caça predatória e são vítimas do tráfico de animais na Amazônia.

Por:Lana Caroline Marques Mota/ZOOUNAMA – Zoológico do Centro Universitário da Amazônia – Com Foto

