Foragido por estupro de vulnerável é preso após importunar sexualmente mulheres em Parauapebas (PA)

Suspeito agia armado com uma arma branca e estava mostrando o órgão genital para mulheres que passavam pelo templo religioso.

O 23º Batalhão da Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra um homem na tarde do último sábado (27),no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste do Pará. A PM encontrou o suspeito após receber denúncias de que ele estaria importunando sexualmente mulheres em frente de um templo religioso da localidade.

O nome do suspeito é Francisco de Assis da Mota Oliveira, de 27 anos. Não é a primeira vez que ele está envolvido em crimes sexuais, Francisco tinha um mandado de prisão preventiva expedido em 2019 por de estupro de vulnerável e estava foragido.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito agia armado com uma arma branca e estava mostrando o órgão genital para mulheres que passavam pelo templo religioso. Ainda segundo a PC, ele foi espancado por populares.

A Polícia Civil informou que “deu cumprimento a um mandado de prisão expedido pela justiça contra um homem acusado de estupro de vulnerável. O homem está à disposição da justiça”.

De acordo com a PM, agentes do 23º Batalhão chegaram até o local e conduziram o homem para a Delegacia de Polícia Civil para a realização das providências cabíveis. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 30/08/2022/

