Nível médio e superior: Banpará anuncia concurso público com salário inicial de até R$ 6.103,19

(Foto: Reprodução) – Na próxima semana, o Banco do Estado do Pará (Bandará) irá publicar edital de concurso público para preencher vagas de nível médio e superior.

O certame irá ofertar 34 vagas de técnico bancário (nível médio) e 6 para nível superior nas áreas de engenharia e tecnologia da informação, com admissão inicial e formação de cadastro de reserva. O concurso terá validade de 2 anos.

A remuneração inicial para os cargos de nível médio é R$3.545,26 e R$6.103,19 para os de nível superior, destacando que ainda são oferecidos benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e participação nos lucros e resultados, conforme regulamentos funcionais. A carga horária é de 30 horas semanais para ambos.

A expectativa é de mais de 29.000 inscritos no concurso do Bandará. As taxas de inscrição para realização da prova serão nos valores de R$ 62 (nível médio) e R$ 85 (nível superior), com a possibilidade de isenção de candidatos com deficiência.

“O desenvolvimento econômico do Estado é uma prioridade do Governo e missão institucional do Banpará. Somos a única instituição financeira presente nos 144 municípios paraenses e estamos buscando reforçar nosso quadro de pessoal com o concurso público, para buscar, sempre, levar o melhor atendimento ao povo paraense”, destaca a presidente do Banpará, Ruth Pimentel Mello.

Em setembro de 2024, o Banco do Estado do Pará (Banpará) alcançou um marco entre os bancos públicos estaduais brasileiros, chegando aos 144 municípios do estado. A expansão, que se desenvolveu entre 2019 e 2024, entregou de 61 novas unidades.

Essa universalidade não apenas promove o acesso a serviços bancários essenciais, como a abertura de contas e o atendimento ao público, mas também elimina a necessidade de deslocamento entre cidades para os correntistas, além de gerar empregos locais.

No Brasil, apenas três estados mantêm bancos públicos próprios: Banpará no Pará; BRB no Distrito Federal; e Banrisul no Rio Grande do Sul. Mas, apenas o Banpará figura entre os estados a cobrir integralmente seu território estadual com agências bancárias. (com informações da Agência Pará)

Fonte: com informações da Agência Pará – O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2024/14:51:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...