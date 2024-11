Empresário é baleado em tentativa de assalto no Pará

Foto: Reprodução | O caso aconteceu em Moju e foi registrado por câmeras de segurança.

Na noite desta quinta-feira (31/10), um empresário identificado como Carlos de Matos foi vítima de uma tentativa de homicídio e assalto ao chegar em sua residência, localizada na rua Militão Geremias dos Santos, bairro Pedreira, em Moju. O caso aconteceu por volta das 21h40 e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com relatos, o empresário estava dentro de seu carro, quando foi abordado por quatro homens armados. Durante a tentativa de roubo, os assaltantes dispararam quatro vezes contra ele, atingindo seu braço esquerdo. Carlos conseguiu escapar e foi imediatamente socorrido por uma viatura do Corpo de Bombeiros que passava pelo local.

Os bombeiros, liderados pelo Subtenente Marcos e pelo Sargento Elido, prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para a Unidade Mista e posteriormente ela foi transferida, com escolta policial para um hospital em Belém, onde se encontra estável e confiante em sua recuperação.

A Polícia Militar, ao chegar à cena do crime, encontrou o veículo abandonado com as portas abertas. Dentro do carro, foram encontradas duas máscaras e documentos pessoais em nome de um motorista de aplicativo que trabalha em Belém. Com o apoio de um Policial Civil e da Guarda Municipal, a polícia deu início a uma operação de busca pelos suspeitos, que abandonaram máscaras e roupas na rua Caeté, ao tentarem escapar.

O proprietário do veículo, que foi usado por criminosos, compareceu ao quartel da PM relatando que foi vítima de um sequestro. Ele afirmou que estava em Moju a trabalho, prestando serviço de transporte para uma mulher, que havia pago cem reais adiantados. Ao chegar com ela na Praça Castanheira, bairro Paraíso, o motorista de aplicativo, foi abordado por três homens que o levaram à força até uma serraria, onde foi deixado com as mãos amarradas.

Após conseguir se libertar, ele buscou ajuda com moradores locais e chegou ao quartel da PM, onde relatou o ocorrido. As autoridades seguem investigando o caso e estão em busca dos criminosos envolvidos. Qualquer informação sobre os suspeitos pode ser repassada para o disk 181.

Fonte: Portal Moju News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2024/14:18:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...