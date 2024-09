No “Bom Dia, Ministra”, Marina Silva destaca série de ações federais para combater incêndios no país

No “Bom Dia, Ministra”, Marina Silva vai detalhar as ações do Governo Federal voltadas para prevenção, combate, fiscalização e punição dos culpados por incêndios – Foto: Fernando Donasci/MMA

Titular do Meio Ambiente e Mudança do Clima será entrevistada ao vivo por radialistas de todo o país, nesta terça-feira (17), a partir das 8h.

ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, é a convidada do programa “Bom Dia, Ministra” desta terça-feira, 17 de setembro. Na conversa com radialistas de várias regiões do país, ela vai detalhar as ações do Governo Federal voltadas para prevenção, combate, fiscalização e punição dos culpados por incêndios.

Marina Silva também vai destacar os bons resultados obtidos no combate ao desmatamento. No último mês de agosto, por exemplo, a área sob alertas de desmatamento na Amazônia foi a menor em seis anos. Segundo dados do sistema de monitoramento Deter-B, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a queda foi de 10,6% em relação a agosto de 2023, quando o país já havia retomado as políticas ambientais, e de 69,7% em relação ao mesmo mês de 2022.

Entre outros assuntos que serão abordados pela ministra Marina, está a preparação para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém, no Pará, em novembro de 2025. De acordo com estimativas da Fundação Getulio Vargas (FGV), é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da Conferência.

AO VIVO — O “Bom Dia, Ministro” é transmitido ao vivo, às 8h, pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.

PARTICIPE — Comunicadores e jornalistas de rádio de todo o país interessados em participar do “Bom Dia, Ministro” podem encaminhar mensagem para o telefone (61) 99222-1282 (via WhatsApp) informando o nome da rádio, município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.

