Pará registra 36 novos óbitos por covid-19 neste sábado; doença já matou 610 pessoas no Estado

Apenas neste sábado, foram confirmados 499 novos casos, totalizando 7.018 no Pará. Desse total, 3.754 pacientes já se recuperaram

O Pará registrou, apenas neste sábado (09), 36 novos óbitos por covid-19, totalizando 610 mortes em decorrência da doença no Estado. Apenas neste dia, foram confirmados 499 novos casos de pacientes com o novo coronavírus no Pará, totalizando a marca de 7.018 casos ao todo.

Do total de casos que testaram positivo, 3.754 conseguiram se recuperar. Allém disso, estão registrados 545 casos em análise e 2.844 descartados. A atualização foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), às 18h50 deste sábado.

Ao longo do dia, foram dois boletins divulgados pela Sespa. O primeiro foi publicado por volta das 12h30, com mais 256 novos casos e quatro óbitos. O segundo foi divulgado às 18h50, com mais 243 casos e 32 óbitos.

O detalhamento de casos e óbitos mais recentges, com gênero, idade e cidade, bem como outras informações sobre o panorama da doença no Estado, estão disponíveis no site covid-19.pa.gov.br.

Confirmamos mais 256 casos e 4 óbitos de covid-19. Agora são 6.775 casos e 578 óbitos no Pará. O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível aqui: https://t.co/VUIBUwdPkt. Atualização: 09.05.2020 / 12h30 — Sespa Pará (@SespaPara) May 9, 2020

Confirmamos mais 243 casos e 32 óbitos de covid-19. Agora são 7.018 casos e 610 óbitos no Pará. O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível aqui: https://t.co/VUIBUwdPkt. Atualização: 09.05.2020 / 18h50 — Sespa Pará (@SespaPara) May 9, 2020

A Sespa informa que há 7.018 casos confirmados de covid-19 no Pará, 3.776 casos recuperados (com 22 novos casos de recuperados), 610 óbitos, 545 casos em análise e 2.844 casos descartados. A atualização ocorreu às 19h de 09.05.2020. pic.twitter.com/IO4tL5obaK — Sespa Pará (@SespaPara) May 9, 2020

Por:João Thiago Dias O Liberal

09.05.20 13h00

