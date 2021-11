No dia de sua filiação, pesquisa mostra Moro em 3º lugar na corrida pela presidência

Sergio Moro, em Curitiba, em novembro de 2019, quando ainda era ministro da Justiça ( Foto: Albari Rosa / Arquivo Gazeta do Povo)

No dia em que sua filiação ao Podemos foi oficializada, o ex-juiz Sergio Moro aparece em terceiro lugar nas intenções de voto para presidente no primeiro turno das eleições de 2022, em pesquisa divulgada nesta quarta-feira (10) pela Genial/Quaest.

O levantamento aponta o ex-presidente Lula na liderança pela corrida presidencial com o presidente Jair Bolsonaro logo na sequência. O petista aparece à frente nos dois cenários apresentados, com João Doria e Eduardo Leite como candidatos pelo PSDB.

Já na pesquisa de intenções de voto estimulada para um eventual segundo turno, Lula também lidera a disputa pela presidência da República em todos os cenários apresentados no levantamento.

Primeiro turno – estimulada

Na pesquisa estimulada o entrevistador apresenta o nome dos possíveis candidatos à presidência da República aos entrevistados.

Cenário 1

Lula – 48%

Jair Bolsonaro – 21%

Sergio Moro – 8%

Ciro Gomes – 6%

João Doria – 2%

Rodrigo Pacheco – 1%

Felipe Dávila – 0%

Brancos, nulos e abstenções – 10%

Indecisos – 4%

Cenário 2

Lula – 47%

Jair Bolsonaro – 21%

Sergio Moro – 8%

Ciro Gomes – 7%

Eduardo Leite – 1%

Rodrigo Pacheco – 1%

Felipe Dávila – 0%

Brancos, nulos e abstenções – 10%

Indecisos – 4%

Primeiro turno – Espontânea

Na pesquisa espontânea os nomes dos possíveis candidatos não foram citados pelo entrevistador.

Indecisos – 49%

Lula – 29%

Jair Bolsonaro – 16%

Branco/Nulo/Abstenções: 4%

Outros: 2%

Ciro Gomes: 1%

Segundo turno – Estimulada

Cenário 1

Lula – 57%

Jair Bolsonaro – 27%

Brancos, nulos e abstenções – 13%

Indecisos – 3%

Cenário 2

Lula – 57%

Sergio Moro – 22%

Brancos, nulos e abstenções – 19%

Indecisos – 3%

Cenário 3

Lula – 53%

Ciro Gomes – 20%

Brancos, nulos e abstenções – 24%

Indecisos – 3%

Cenário 4

Lula – 57%

Eduardo Leite – 14%

Brancos, nulos e abstenções – 26%

Indecisos – 3%

Cenário 5

Lula – 58%

João Doria – 13%

Brancos, nulos e abstenções – 24%

Indecisos – 5%

Cenário 6

Lula – 59%

Rodrigo Pacheco – 12%

Brancos, nulos e abstenções – 25%

Indecisos – 4%

Metodologia

A pesquisa quantitativa Genial/Quaest entrevistou 2.063 pessoas entre os dias 3 e 6 de novembro de 2021 em 123 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais. A coleta dos dados da pesquisa foi feita de maneira presencial. O nível de confiabilidade é de 95%.

Nota do editor

A Gazeta do Povo publica todas as pesquisas de intenção de voto para presidente realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Você pode conferir os levantamentos mais recentes neste link, além de reportagens sobre o tema. As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população, e não são uma previsão do resultado das eleições.

Métodos de entrevistas, a composição e o número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar o resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias da Gazeta do Povo sobre pesquisas eleitorais.

10/11/2021

10/11/2021 13:08

