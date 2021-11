Trabalhador é puxado por sucuri e desaparece em rio no bairro da Condor –

No início da noite desta terça-feira, 10, durante a forte chuva que caiu em Belém, um trabalhador foi atacado e puxado por uma sucuri para dentro do rio, em porto privado que fica localizado na Avenida Bernardo Sayão, no bairro da Condor.

Segundo testemunhas que presenciaram a cena, pai e filho estavam se preparando para largar expediente na balsa em que trabalhavam, ancorada há cerca de 6 metros do porto da empresa, próximo a praça Princesa Izabel, quando Alexandre Souza, 30 anos, decidiu deixar a embarcação antes do pai e foi tragado por algo assim que pulou no rio.

Ainda de acordo com testemunhas, acredita-se que o jovem tenha sido engolido por uma cobra sucuri. Alexandre e o pai estavam trabalhando com alicerces para a construção da nova estrutura portuária da empresa.

O pai de Alexandre disse que o filho ainda chegou a pedir ajuda quando percebeu que estava sendo arrastado para o fundo do rio. O jovem desapareceu em questão de segundos.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros estão no local realizando as buscas pelo jovem com o uso de lanchas. A Polícia Militar também está no local para garantir a segurança dos presentes. O caso aconteceu por volta das 18h e até o momento a vítima não foi encontrada. (A informação do Portal Roma News

O Portal Roma News tenta contato com o Corpo de Bombeiros para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

