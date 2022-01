No hospital, caminhoneira conhecida como ‘Musa das Estradas’ mostra imagem de como ficou caminhão após acidente em MT

Caminhão de Aline Fuchter após acidente em MT — Foto: Instagram/Reprodução

Aline Fuchter continua internada no Hospital Regional de Cáceres (MT) e segue sem previsão de alta.

A caminhoneira Aline Fuchter, conhecida como Musa das Estradas, continua internada no Hospital Regional de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, e se recupera das sequelas do acidente ocorrido no dia 13 deste mês, na BR-174. Nessa sexta-feira (21), ela publicou uma imagem nas redes sociais que mostra o caminhão que ela conduzia destruído.

Na imagem, é possível ver que a maior parte da estrutura que compõe o lado do motorista, onde Aline estava no momento do acidente, ficou destruída.(A informação é do g1.globo.com)

“Rezem por mim, por favor”, diz na legenda.

Aline disse que ainda não tem previsão de alta médica. Ela teve fraturas no braço e no fêmur e precisou passar por cirurgias. A caminhoneira também está se recuperando com auxílio de um dreno.

“Ainda estou em um hospital em Mato Grosso. Estou toda engessada. Para ir no banheiro é difícil, para conversar é difícil, ainda estou anestesiada. Só queria ter saúde nesse momento. Peço muito a vocês que orem por mim”, disse.

Ela está sendo acompanhada pela mãe, que viajou de Santa Cataria, onde a família mora, para Mato Grosso, nesta semana.

O acidente

Aline sofreu o acidente na BR-174, entre Pontes Lacerda e Porto Esperidião, a 483 km e 358 km de Cuiabá, respectivamente. Depois de bater sua carreta em outro caminhão, ela ficou presa nas ferragens e foi socorrida por outros motoristas que passavam pelo local.

A motorista estava acompanhada pela amiga Lauren Borges, que teve ferimentos leves e já voltou para casa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, à época, que testemunhas contaram que a caminhoneira passou em cima de uma peça quebrada que estava na pista, o que fez com que um pneu dianteiro da carreta estourasse.

Em seguida, Aline teria perdido o controle do veículo e bateu de frente com outro caminhão.

Aline fazia o transporte de soja no dia do acidente. Parte da carga ficou espalhada na pista.

