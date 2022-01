Jovem morre atropelado na Avenida Jamanxim centro de Novo Progresso

(Foto: Reprodução rede social) – Na madrugada deste domingo, 23 de janeiro de 2022, o jovem Jorge Luiz Farias da Silva, de 21 anos, morreu após ser atropelada na Avenida Jamanxim no centro da cidade de Novo Progresso.

O veículo atingiu a vítima que caiu no asfalto bateu a cabeça, o corpo tinha escoriações, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no Hospital Municipal.

A jovem estaria saindo de um bar por volta das 04h50min, quando veiculo surgiu em alta velocidade, a atingiu enquanto atravessava avenida. De acordo com informações, o condutor do veículo se evadiu do local e foi preso após ser identificado, câmeras de segurança ajudaram na identificação, uma pesa do veículo também ficou no local.

O jovem Jorge Luiz Farias da Silva , de 21anos é filho de casal tradicional (Marcio e Herlen) e de família pioneira na cidade de Novo Progresso.

O velório acontecerá até as 08h00 desta segunda-feira, 24 de janeiro na Capela Santa Luzia em Novo Progresso. O sepultamento será em seguida no cemitério municipal.

