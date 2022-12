Homem de 51 anos é vítima de tentativa de homicídio

Vítima da tentativa de homicídio. (Foto: Jordan Norato)

Fato ocorreu na comunidade de Jardim do Ouro, região garimpeira do município de Itaituba; E o autor foi preso

Adelino José dos Santos, 51 anos, procurou a 19° seccional de Polícia Civil na manhã desta terça-feira (20), para registrar um boletim de ocorrência.

De acordo com informações, Adelino sofreu uma tentativa de homicídio na comunidade Jardim do Ouro, região garimpeira do município de Itaituba Sudoeste do Pará.

Segundo a vítima, o fato ocorreu no último domingo (18), eles estavam em uma bebedeira, certo momento seu Adelino foi dormir e lá ficou três pessoas bebendo. Certo momento houve uma discussão entre as partes e o rapaz não identificado entrou e furou seu Adelino, confundido-o com o seu padrasto, em seguida fugiu.

A vítima sofreu uma perfuração no abdômen e na mão esquerda, foi socorrido, no abdômen chegou a pegar 4 pontos, seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar de posse das informações conseguiu prender o acusado e apresentou na delegacia de policia civil por volta das 18h desta segunda-feira (19).

Fonte: Portal Plantão 24horas News

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 21/12/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...