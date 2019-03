No Pará, Canaã dos Carajás registra tremor de terra de 3,5° na escala Richter

O abalo sísmico ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (31) e foi registrado pelo Centro de Sismologia da USP. Não há relatos de destruição e feridos com o tremor.

Moradores do município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, sentiram um tremor de terra durante a madrugada desta quinta-feira (31). O abalo sísmico de magnitude 3,5° na escala Richter foi registrado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

Apesar do Centro da USP classificar o abalo de magnitude 3,5° como insuficiente para provocar danos ao município, os trabalhadores da mina de cobre do Sossego, que fica localizada em Canaã dos Carajás, sentiram o tremor e a Associação Paraense de Engenheiros de Minas (Assopem) registraram o caso em sua página oficial em uma rede social.

Associação Paraense de Engenheiros de Minas registrou em sua página oficial em uma rede social que seus trabalhadores sentiram o tremor de terra em Canaã dos Carajás nesta quinta-feira (31). (Foto: Reprodução)

De acordo com o Centro de Sismologia da USP o abalo sísmico foi mais um de uma série de eventos que costumam ocorrer numa faixa sísmica do Pará que vai desde a Serra dos Gradaús, 250 km ao sul, perto da fronteira com Mato Grosso e Tocantins; até a Ilha de Marajó.

O registro do tremor de terra desta quinta-feira não foi o primeiro em Canaã dos Carajás. Na manhã de Natal de 2016, 25 de dezembro, o Centro de Sismologia da USP registrou um abalo sísmico 3.8° de magnitude na escala Richter no município. Não houve registro de destruição e feridos.

Fonte: G1′ PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...