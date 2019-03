Operação policial fecha 20 pontos de venda clandestina de gás de cozinha na ilha do Marajó

As seis pessoas autuadas em flagrante foram encaminhadas para a Delegacia para prestar depoimento e irão responder pelo crime previsto no artigo 1º, da Lei de Crimes Contra a Ordem Econômica. Os botijões apreendidos foram recolhidos e estão em um depósito qualificado, onde serão encaminhados para órgãos governamentais sem fins lucrativos.

“Foram vistoriados 29 postos de vendas. Do total, apenas nove estavam regularizados para a comercialização do produto. Os outros 20 estabelecimentos estavam em situação clandestina e foram fechados”.

A Polícia Civil apreendeu 246 botijões de gás e prendeu seis pessoas em flagrante por comercialização ilegal de gás de cozinha (GLP) em três municípios no Marajó. A ação policial fez parte da operação “Botando Gás”, que foi concluída nesta quinta-feira (31), e agiu nos municípios de Cachoeira do Arari, Salvaterra e Soure.

