Fiscal da Sefa morre em acidente com moto aquática

Fiscal da Sefa, Rosivan Nassar, morre em acidente com moto aquática, em Barcarena (Foto:Reprodução G1)

Servidor pode ter colidido com o tronco de uma árvore durante passeio com amigos, não resistindo aos ferimentos

Um fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefa) faleceu após sofrer um acidente em uma moto aquática na tarde deste sábado (5) na Baía do Guajará. Segundo informações da Polícia Civil, Rosivan Nassar, de 70 anos, também era empresário, e estava pilotando a moto aquática quando o fato aconteceu.

O fiscal chegou a ser trazido para receber atendimento médico em Belém, mas não resistiu. As informações sobre as circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas. Segundo a Polícia Civil, o registro do caso está sendo feito na Seccional Urbana de São Brás.

O acidente ocorreu por volta das 13h30 às proximidades de Barcarena. De acordo com relatos iniciais, a moto aquática teria colidido com um tronco de árvore. Esta hipótese ainda não foi confirmada. Ferido, Rosivan Nassar foi socorrido por uma lancha, trazido para Belém e transferido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Terra Firme, onde acabou falecendo.

O corpo de Rosivan já foi encaminhado para o Centro de Perícias Renato Chaves.

