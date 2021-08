No Pará, Mourão se diz preocupado com focos de incêndio na Amazônia

O general viajou aos municípios de Novo Progresso e Altamira, no estado do Pará, para acompanhar o andamento da Operação Samaúma

Durante coletiva de imprensa em Altamira, no Pará, na manhã desta quarta-feira (18/8), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse estar muito preocupado em relação às queimadas na Região Amazônica. Mourão também destacou os números repassados pelas Forças Armadas, do progresso da Operação Samaúma.

“O Prevfogo, subordinado ao Ibama, contratou 6 mil brigadistas que vão operar no combate aos incêndios. É óbvio que eles precisam de apoio logístico e as Forças Armadas podem prestar esse apoio logístico para que essa turma chegue ao terreno. E, realmente, no sobrevoo na região de Novo Progresso, eu vi alguns focos de incêndio que me preocuparam”, disse Mourão.

Segundo informado ao vice-presidente, já no Pará, os resultados dos balanços da Samaúma mostraram que foram realizados mais de 520 reconhecimentos e patrulhas, em torno de 100 ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais.

De acordo com os dados repassadas pelas Forças Armadas ao general, foram apreendidos quase 6 mil m³ de madeira, 50 máquinas de serraria e 13 tratores, entre outros. O que, segundo ele, resultou na aplicação de 111 multas, totalizando um valor de R$ 57 milhões.

Por:Mariana Costa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...