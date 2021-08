Após justiça determinar reintegração de posse, Aeroporto de Itaituba é interditado e voos são cancelados

Uma decisão judicial de reintegração de posse fez com que o Aeroporto de Itaituba, instalado no KM 5 da Rodovia Transamazônica, fosse interditado na tarde desta quarta-feira (18).

A ação é movida por um filho do antigo dono do terreno, onde hoje funciona o aeroporto. Até segunda ordem, todos os voos foram cancelados.

A informação foi confirmada pelo prefeito Valmir Climaco, que convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre o assunto. Segundo o gestor, o município irá recorrer a decisão, a qual chama de “ilegal e imoral”.

Valmir afirmou que a prefeitura possui toda a documentação que comprova a posse do local, e que o terreno pertence a união. Contundo, administração do espaço fica a cargo do município, que à época negociou com a família do antigo dono, repassando uma outra área para a família.

Durante a coletiva, André Paxiúba, que administra o aeroporto, relatou que soube da ordem judicial após o setor de segurança informar que pessoas estavam usando máquinas para retirar parte da cerca do aeroporto e entrando na zona de pouso, na manhã de hoje.

“Fomos informados pelo oficial de justiça que há uma liminar de reintegração de posse de 200 metros de frente por mil metros de fundos, bem em frente a principal cabeceira de operação, o que nos levou a solicitar do comando da Aeronáutica e da Secretaria de Aviação Civil, a interdição temporária do aeroporto até que se resolva a situação”, disse André.

Desde a manhã de hoje, a prefeitura tenta entrar em concordância com o homem que se diz proprietário do terreno, mas nada foi acertado e as operações do aeroporto permanecem suspensas. As Polícia Militar e Federal foram acionadas para darem apoio ao diálogo das partes envolvidas.

O aeroporto de Itaituba conta com voos comerciais regulares que ligam Itaituba aos municípios de Santarém e Altamira, além das capitais belenense e manauara. Serviços de táxi aéreo também utilizaram a pista do aeroporto para voos entre distritos/vilarejos mais afastados do centro urbano da cidade, bem como para a região de garimpo.

Fonte: Giro Portal/Foto: Jordan Norato

