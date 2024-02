Noiva é flagrada fazendo sexo com tio do noivo antes do casamento

Uma das damas de honra do casal revelou no Reddit que a noiva foi flagrada fazendo sexo com o tio do noivo minutos antes do casamento.

Era para ser um casamento emocionante, mas acabou em vexame. Em relato publicado no Reddit, uma dama de honra, que não teve o nome identificado, revelou que a noiva foi pega fazendo sexo com o tio do noivo apenas meia hora antes de subir ao altar.

A mulher explicou que antes do casamento de sua amiga Dana, que deveria ter acontecido em 14 de janeiro, a noiva fez exigências malucas para as convidadas. Uma delas foi pedir para as damas de honra gastarem US$ 2 mil no vestido (cerca de R$ 10 mil) e cancelarem as férias em família para a despedida de solteira.

Além disso, a noiva teria dito ao noivo, Josh, que ele não tinha permissão para convidar suas amigas solteiras. Quando foi a manhã do casamento, Dana estava supostamente tensa e ansiosa, repreendendo as pessoas ao seu redor enquanto se preparava para dizer “sim”.

“Ela fazia as pessoas chorarem, como funcionários do casamento e damas de honra. Na maior parte do tempo, eu escolhi o caminho mais fácil e decidi trabalhar fora da suíte nupcial, verificando flores e vendo se a comida estava boa. Qualquer desculpa para não estar perto dela”, escreveu no fórum.

Cinco minutos antes de começar o casamento, outra dama de honra – irmã de Josh – avisou que o casamento estava cancelado. “Eu perguntei a ela o que aconteceu e ela respondeu: ‘Dana estava dando uma ‘rapidinha’ com o tio de Josh na sala. Josh os pegou’”.

Incrédula, a usuária do Reddit disse que a outra dama de honra pediu para ela ajudar a tirar o máximo de pessoas da cerimônia antes que as coisas explodissem. “Peguei minha bolsa, juntei as duas damas de honra que estavam viajando comigo e saímos como se o diabo estivesse atrás de nós”.

Desfecho

Josh ficou incrédulo com o comportamento de Dana, assim como seu próprio pai. No entanto, ela aparentemente não teve vergonha da situação e ligou para todas as damas de honra para perguntar se elas poderiam ajudá-la com a taxa de cancelamento.

De acordo com a noiva traidora, era o dever da dama de honra, como membro da festa nupcial, arcar com essas taxas. “Obviamente eu disse não a ela e que ela poderia muito bem esquecer meu número. Nunca mais falarei com essa mulher”, afirmou a usuária do Reddit.

