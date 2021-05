Norte Energia realiza novas doações à Prefeitura de Altamira para reforçar ações contra a Covid-19

Os itens serão encaminhados para unidades municipais de atendimento especializado a pacientes com a doença.(Fotos:Divulgação)

A Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, realizou no último sábado, 01/05, a doação de novos itens de saúde ao município de Altamira para reforçar o atendimento à população durante a pandemia. A entrega faz parte de uma série de medidas da empresa para apoio aos municípios localizados na área de influência do empreendimento.

Entre os itens doados no último sábado, estão 2 mil testes para Covid-19, mil frascos com soro fisiológico e 1.600 aventais descartáveis que serão encaminhados às unidades de saúde de Altamira. No final de abril, a empresa também doou diversos medicamentos e insumos de saúde à municipalidade, bem como assinou convênio para a compra de 2.000 metros cúbicos de oxigênio destinados ao Hospital Municipal.

A entrega foi acompanhada pelo prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes. “Para nós é muito importante este momento porque significa que estamos restabelecendo o diálogo com a Norte Energia, já que temos um interesse em comum que é resolver os problemas da população de Altamira. Isso tem se refletido na redução de casos, inclusive com queda do número de internações. Uma ação conjunta que mostra que a união de todos está contribuindo para melhoria da qualidade de vida do povo da nossa cidade”, declarou o gestor municipal.

A secretária Municipal de Saúde, Romina Brito, agradeceu o apoio e destacou a doação dos 2 mil exames RT-PCR para a Covid-19, que são os mais precisos para detectar a doença. “Para nós é extremamente importante essa doação, que amplia o acesso aos pacientes, para que a gente possa, de fato, fazer esse diagnóstico mais preciso. É o melhor exame que existe no mercado para diagnosticar a Covid. Dos itens que a gente recebeu dessa parceria com a Norte Energia, eu considero este o mais importante”, explicou.

A coordenadora de Relações Institucionais da Norte Energia, Alexandra Silva, destacou o compromisso da empresa em construir parcerias com os municípios da área de influência da usina. “Esse processo vem reforçar a nossa parceria junto ao município de Altamira, objetivando o atendimento e fortalecendo o combate da pandemia em nossa região. Esse é um papel bem importante que a Norte Energia vem desempenhando ao longo dos anos para o desenvolvimento da região”, afirmou.

O município de Vitória do Xingu também foi beneficiado com a parceria da concessionária da UHE Belo Monte. A prefeitura recebeu a doação de equipamentos e mobiliários que pertenciam ao Estabelecimento de Atendimento à Saúde (EAS) da Vila Residencial Belo Monte e agora reforçam a estrutura de atendimento à saúde na cidade.

No ano passado, mais de R$ 6 milhões foram destinados a contribuir com o enfrentamento à Covid-19, como a compra e entrega de 10 leitos de UTI completos ao Hospital Regional Público da Transamazônica; disponibilidade de mais de 300 mil EPIs aos hospitais da região, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa); doação de 21 mil testes rápidos para a detecção da doença e outros insumos; hospedagem em hotel para os profissionais de saúde da linha de frente; doação de mais de 5.000 kits de higiene e limpeza aos moradores dos novos bairros construídos pela Norte Energia, cooperativa de pescadores e areeiros; entrega de 1.500 cestas básicas (126 toneladas de alimentos) às aldeias do Médio Xingu; e apoio logístico a vacinação de indígenas aldeados da região, o que contribuiu para a redução de novos casos da doença.

