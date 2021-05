Relatório Institucional revela como gestora hospitalar superou desafios em ano de pandemia

Paciente recuperada da Covid-19 recebe alta no Hospital Regional do Baixo Amazonas, no Pará (Foto: Comunicação Pró-Saúde)

No ano marcado pelo novo coronavírus, Pró-Saúde compartilha sua experiência exitosa no enfrentamento à doença que já matou mais de 400 mil brasileiros

Em um ano em que o mundo foi surpreendido pelo novo coronavírus, o setor da saúde foi o centro das atenções, sendo pressionado além do seu limite e forçado a superar desafios diariamente. Ao longo de 2020, a Pró-Saúde, entidade filantrópica de gestão hospitalar, responsável por gerenciar mais de 20 hospitais, entre públicos e privados, localizados em 12 estados brasileiros, exerceu um papel fundamental para garantir atendimento digno aos pacientes, em localidades remotas do país.

Essa atuação é destaque no Relatório Institucional publicado pela instituição na última sexta-feira (30/4). O documento é construído por diversas áreas corporativas para apresentar os principais avanços e desafios da entidade nos âmbitos ambiental, socioeconômico e financeiro, atuando como uma importante ferramenta de transparência e prestação de contas das atividades da Pró-Saúde no exercício de 2020, levando em conta o conjunto de princípios, protocolos e diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI).

“Neste Relatório Institucional, a Pró-Saúde compartilha sua experiência exitosa no enfrentamento à pandemia. Trazemos na capa o nosso maior objetivo, que é cuidar da saúde das pessoas para que voltem para seus entes queridos. Demostramos isso com o momento emocionante da alta de uma paciente recuperada da Covid-19 no interior do Pará. Que com a ajuda de Deus, possamos continuar vencendo os desafios impostos e seguirmos firmes no acolhimento e reabilitação dos enfermos”, ressalta Wagner Augusto Portugal, diretor Executivo-Geral da Pró-Saúde.

Boa parte das unidades de saúde que estão sob gestão da entidade atende pacientes com a Covid-19, incluindo um hospital de campanha em Belém (PA). A Pró-Saúde chegou a ser responsável por aproximadamente 600 leitos de enfermaria e UTI, exclusivos para pacientes com a doença, que já realizaram cerca de 11 mil internações, sendo 7,7 mil altas clínicas, em áreas que vão desde grandes centros metropolitanos a lugares remotos da floresta amazônica.

Logística e suprimentos

Diante do cenário pandêmico, a entidade precisou superar grandes desafios como, por exemplo, o desconhecimento total da doença e das condutas necessárias para tratamento, queda abrupta dos procedimentos eletivos e, principalmente, as instabilidades do mercado de insumos e equipamentos, frente à crescente necessidade de oferta de leitos clínicos e intensivos para atender os casos da doença.

Entre outras ações adotadas, destaque para o desenvolvimento de um Plano de Contingência da doença e o acompanhamento contínuo dos estoques e da cadeia de suprimentos, que garantiram a assistência de qualidade aos pacientes.

