Corpo de jogador de futebol é encontrado decapitado

(Foto> Arquivo Pessoal)- Thavisson Mendes da Silva havia sido visto pela última vez em abril, após comemorar o aniversário de técnico de futebol em um bar no Entorno.

O corpo do jogador de futebol amador Thavisson Mendes da Silva (foto em destaque) foi encontrado em Valparaíso (GO), Entorno do Distrito Federal. De acordo com familiares da vítima, o corpo do atleta estava decapitado e em avançado estado de decomposição.

O cadáver teria sido localizado em 30 de maio. Porém, como estava sem a cabeça, foi necessário realizar um exame da DNA para confirmar a identidade. O resultado saiu nesta quarta-feira (12/6).

“A Polícia Civil pode informar que, em 30 de maio, tomou ciência sobre o encontro de um corpo no bairro Parque Marajó de Valparaíso. Considerando a proximidade com a divisa do Novo Gama, suspeitamos se tratar do Thavisson, o jogador desaparecido. Hoje, o IML nos forneceu um laudo confirmando que o corpo se tratava do Thavisson. As investigações continuam para a gente tentar definir a autoria”, informou ao Metrópoles o delegado à frente das investigações, Taylo Brito.

Thavisson estava desaparecido desde 8 de abril, quando saiu para comemorar o aniversário do técnico em um bar, no Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal.

Desaparecimento

Flamenguista apaixonado por futebol, Thavisson era jogador há 15 anos, com passagens pelo Brazlândia e pelo Gama. Ele atuava pelo Vila União Futebol Clube, do Novo Gama.

Após uma partida, foi a um bar comemorar o aniversário do técnico da equipe em que atuava como atacante.

Após as comemorações no estabelecimento comercial, ele disse que iria, por volta das 21h, à casa da companheira, no mesmo bairro. Ele vestia uma camiseta cinza e bermuda vermelha.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2024/18:16:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...