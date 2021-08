NOTA COOPERTRANS -COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE MORAES ALMEIDA E TRANSGARIMPEIRA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A imprensa do Mato Grosso publicou que o garimpeiro Mario Caldeira seria o Presidente da Cooperativa COOPERTRANS, com sede em Moraes Almeida. Fato que o mesmo somente possui registro de garimpeiro (carteirinha de garimpeiro), a cooperativa emitiu nota,explicando o caso.

