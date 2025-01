Nota de esclarecimento da Chapleau exploração mineral sobre manutenções nas vicinais e estrada Dois Coringas; no Assentamento Terra Nossa

Foto: Reprodução | EM NOTA DE ESCLARECIMENTO A CHAPLEAU EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA, subsidiária da SERABI MINERAÇÃO S.A, vem, muito respeitosamente, cumprimentar a redação do Jornal Folha de Progresso e esclarecer a respeito das manutenções que estão ocorrendo nas estradas do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Terra Nossa.

Salientamos que a Chapleau Exploração Mineral continua realizando o apoio com as manutenções, tanto dos ramais das vicinais, quanto na estrada principal Dois Coringas. Essas manutenções vêm ocorrendo periodicamente e, desde o mês de novembro, a empresa vem atuando incansavelmente nas manutenções das vias do assentamento, como pode ser averiguado através do registro fotográfico abaixo.

Infelizmente, o período chuvoso intenso vem dificultando a celeridade no andamento das manutenções que, mesmo com a chuva, continuam acontecendo diariamente. O que ocorre é que são múltiplos pontos e a grande quantidade de chuva torna tudo ainda mais demorado. Conforme informado pelo Instituto Meteorológico – INMET, a precipitação acumulada na região de Novo Progresso variou de 120mm a 150mm, como pode ser observado na imagem abaixo:

Contudo, mesmo com as severas chuvas, o empreendimento permanece, com a parceria da Prefeitura de Novo Progresso, que cedeu 02 caminhões, realizando as manutenções diariamente a fim de contribuir para o bom tráfego de todos que utilizam a Vicinal Dois Coringas.

Relatório fotográfico

Por fim, comunicamos que o empreendimento ficou ciente do vídeo que vem circulando nas redes sociais, através de alguns comunitários e que, até o presente momento, o Jornal Folha de Progresso não entrou em contato com a área de Relações Públicas da empresa com a finalidade de averiguar a veracidade da informação, pontuando na publicação que o empreendimento não está realizando as manutenções acordadas, o que não é verdade, visto que as manutenções estão ocorrendo.

Entendemos que este veículo de comunicação tem compromisso com a verdade e com a população, portanto, solicitamos a correção da informação divulgada. Destacamos ainda que todo processo de manutenção vem sendo acompanhado pelos moradores do assentamento, bem como, pela gestão pública, que pode comprovar o citado neste documento.

Cordialmente,

Diretoria da Chapleau Exploração Mineral LTDA e Serabi Mineração S.A | 17 de Janeiro de 2025

