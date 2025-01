Homens em motos amarram e puxam pela rua suspeitos de furtar cabos na Zona Norte do Rio,vídeo

Acusados de furtar fio de rua são amarrados com mãos para trás e puxados a pé por homens de moto em Oswaldo Cruz — Foto: Reprodução / redes sociais

Segundo a Polícia Civil, os dois acusados foram linchados pela população local e o caso será investigado para identificar os agressores; ambos não foram autuados por falta de provas e testemunhas

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra um grupo de motociclistas carregando um homem amarrado com as mãos para trás enquanto corre ao lado dos veículos. A imagem foi gravada em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, e mostra ainda que um dos motoqueiros está segurando o fio que amarra os punhos do homem. Segundo a polícia, ele e mais um suspeito foram levados à delegacia por acusação de furto de cabo de energia elétrica, nesta quinta-feira. Os dois foram linchados pela população local. O vídeo será investigado para identificar os motoqueiros, que devem ser autuados.

O vídeo foi publicado nas redes sociais do bairro. Na gravação é possível ouvir um homem dizer “amarraram e estão levando pro Tedi”, o destino não foi identificado, mas, na legenda, o post afirma que “pegaram os dois gansos roubando e, depois de desfilar com eles, deram aquela massagem”. Os dois teriam sido amarrados e arrastados pelo bairro.

Veja vídeo abaixo:

Homens em motos amarram e puxam pela rua suspeitos de furtar cabos na Zona Norte do Rio. Leia mais https://t.co/Wt5dZGhfnI pic.twitter.com/RDqtE7GPU0 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 17, 2025

A Polícia Militar disse que agentes do 9°BPM (Rocha Miranda) foram acionados durante um patrulhamento pela Rua Carlos Xavier, em Oswaldo Cruz, quando “os dois suspeitos foram detidos por roubo e conduzidos para a delegacia da área”. O caso está sendo investigado pela 30ª DP (Marechal Hermes). Segundo o delegado titular, Flavio Loureiro, “os condutores das motos não foram conduzidos (à delegacia), mas o caso será investigado para identificá-los”.

— Não havia testemunhas do furto, então foram colhidas as declarações e vamos instaurar um inquérito. Eles não ficaram presos, vão responder na investigação. Além de não ter testemunhas, também não tem a indicação do possível furto de cabo de energia, então seria precipitada a prisão em flagrante. Só ficariam se tivessem um grau de certeza maior do delito — diz Loureiro.

Ainda segundo o delegado, os dois suspeitos foram linchados por diversas pessoas. Um tem 35 anos e o outro 28.

— Assim que a ocorrência foi apresentada, eles foram encaminhados para a UPA. Recebemos informações de que não tiveram lesões graves, mas vão receber o encaminhamento para o IML para fazer os exames. Os dois agradeceram muito aos policiais militares por terem resgatado eles da mão dos populares — conta o delegado.

A professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), Juliana Vinuto, com doutorado em sociologia e especialista em segurança pública, alerta para a gravidade do ato de “um crime tentando justificar o outro”.

— Mesmo que ele tenha furtado, os motoqueiros também estão cometendo um crime, né? Não é responsabilidade deles punir ninguém. Poderiam até, de repente, imobilizar ele e chamar a polícia. É quase uma perversão essa tentativa de humilhar a pessoa. E, considerando a história do nosso país, que até hoje a gente tem influências da escravidão, é muito chocante ver essa cena porque automaticamente nos remete a coisas que vemos em filmes históricos, em livros de história referentes ao período da escravatura — explica Juliana.

Segundo a doutora em sociologia, crimes como esse acontecem “pela falta de crença na polícia e na Justiça brasileiras”.

— Não é dessa forma que as coisas se resolvem, com pessoas que não têm o monopólio do uso legítimo da força física resolvendo, do jeito que eles acham que deve ser resolvido, esses conflitos. Isso é um problema público e não é dessa forma que ele vai ser resolvido, com indivíduos que estão tomando para si a necessidade de mediar esse conflito. Isso nunca funcionou na história da humanidade, não vai ser agora que isso vai funcionar — afirma.

