Foto: Reprodução | Veículos atolados e descaso geram revolta; vídeo viraliza nas redes sociais mostrando situação crítica.

Moradores da vicinal do Assentamento Terra Nossa, em Novo Progresso, denunciam o descaso da mineradora Coringa Chapleau, que teria se comprometido a realizar a manutenção regular das estradas locais como parte de um acordo com a comunidade.

Nos últimos dias, vídeos compartilhados nas redes sociais mostram veículos atolados na vicinal, que se encontra em estado crítico de trafegabilidade. A situação tem dificultado o transporte de moradores, o escoamento de produtos agrícolas e até mesmo o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação.

Segundo relatos dos moradores, a mineradora não vem cumprindo sua parte no compromisso assumido. A estrada, vital para a comunidade, se tornou um símbolo de abandono, gerando indignação.

“Estamos esquecidos. Quando eles [a mineradora] chegaram, prometeram ajudar a melhorar nossas condições, mas agora só vemos promessas vazias e estradas que pioram a cada dia”, desabafou um morador que preferiu não se identificar.

A manutenção da estrada era parte de um compromisso firmado entre a empresa e os residentes do assentamento, com o objetivo de minimizar os impactos causados pela exploração mineral na região. Contudo, os moradores relatam que a mineradora não tem tomado as providências necessárias para cumprir o acordo.

Veja vídeo:

Mineradora não cumpre acordo e moradores do Assentamento Terra Nossa, em Novo Progresso (PA) sofrem com estrada intrafegável Leia mais https://t.co/bPghvpCUXn pic.twitter.com/6Ga1SLryq9 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 16, 2025

Até o fechamento desta matéria, a Coringa Chapleau não havia se pronunciado sobre as denúncias.

A população local exige ações imediatas para restabelecer a trafegabilidade na vicinal e espera que a mineradora cumpra suas responsabilidades.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2025/10:51:08

