Nova Doca: planejada para a COP 30, obra no centro de Belém prevê passarela com mirante, quiosques e playground

Nova Doca: assinatura de ordem de serviço para a obra ocorre a um ano e meio da COP 30 — Foto: Agência Pará

Ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira (7) pelo governador Helder Barbalho, a um ano e meio do evento. O investimento é de R$ 310.830.390,25 milhões.

A Doca de Souza Franco, avenida localizada na área nobre de Belém, vai passar por obras que preparam Belém para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – COP 30, em novembro de 2025.

A ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira (7) pelo governador Helder Barbalho. As obras devem iniciar no perímetro entre as avenidas Marechal Hermes e Pedro Álvares Cabral, segundo o governo.

O projeto da Nova Doca tem investimento de R$ 310.830.390,25 milhões.

Segundo o anúncio do gestor, o local vai ganhar passarela metálica com mirante, quiosques, jardins de chuva, área para piquenique, espaço para eventos, espaço pet, playground, urbanização viária e academia ao ar-livre.

As obras serão realizadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), por meio de um convênio com a Itaipu Binacional. No canal, que mede 1.200 metros, serão desempenhados os serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização e passarelas.

Também serão executados mais de 2.400 metros de novo asfaltamento na Avenida Visconde de Souza Franco, construção do novo sistema de drenagem de chuva e rede de esgoto sanitário, ciclovia, sistema de energia limpa, além da substituição de seis comportas para controle de água de maré.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/17:58:46

