Homem é encontrado morto após cair de ponte no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Antônio Pedro Pinheiro foi encontrado morto dentro do Rio Araras, em Santa Maria das Barreiras, sudeste paraense, vítima de um acidente de trânsito.

Ainda não se sabem as circunstâncias exatas do caso, mas o homem teria caído da ponte em sua motocicleta, morrendo por conta das lesões subsequentes. Ele foi achado, já sem vida, no final da manhã da última segunda-feira, 25.

Uma guarnição do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede no distrito de Casa de Tábua, esteve no local e constatou que a vítima teria sofrido um acidente, segundo o que tudo indicava, já que ele foi encontrado ao lado de sua moto vermelha, modelo Honda Bros.. O corpo de Antônio estava com sinais de decomposição, o que indicou que ele estava morto há mais de um dia.

O corpo de Pedro foi removido e levado a um funerária em Santa Maria das Barreiras, onde ficou o dia inteiro. Somente no fim do dia, por volta das 22h, a família de Antônio Pedro conseguiu obter informações sobre sua morte e acionou a funerária. O corpo do homem foi encaminhado em um carro até Redenção, e de lá, seguiu para o município de Zé Doca, no oeste maranhense.

Por:O Liberal

