Nova droga extraída do veneno de um sapo é achada no RJ

Traficantes estão usando veneno de sapo para fabricar droga de alto poder alucinógeno no Brasil Foto:| Reprodução/ Record

A droga já havia sido apreendida em Goiás e, agora, foi encontrada pela primeira vez no Rio de Janeiro

Pó de giz, talco, bicarbonato e até pó de mármore são alguns dos diluentes usados pelos traficantes para fazer ‘render’ a droga. Segundo o estudo, como forma de ludibriar os usuários de cocaína, são ainda acrescentados à mistura adulterantes como a cafeína, encontrada em 76% das amostras analisadas.

Além disso, estudos apontam que usar apenas duas substâncias juntas pode aumentar o risco de dependência, além da diminuição cognitiva e a total perda da coordenação motora. Já existem na literatura internacional casos de intoxicação relatando estado mental alterado, aumento da ansiedade, euforia, perda de consciência e taquicardia significativa.

Agora as autoridades brasileiras se preocupam com nova droga que possui substância de alto poder alucinógeno e é extraída das glândulas de uma espécie de sapo encontrada no deserto de Sonora, entre o México e os Estados Unidos.

O veneno é expelido pelo sapo quando o animal se sente ameaçado. Depois de sintetizado, vira um cristal que é fumado como se fosse uma pedra de crack. A droga já havia sido apreendida em Goiás e, agora, foi encontrada pela primeira vez no Rio de Janeiro.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do R7.COM em 31/03/2023/18:00:52

