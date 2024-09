Nova frente fria chega ao Brasil e traz alívio breve ao calor

(Foto: Getty Images) – Frente fria quebra ciclo de calor intenso em várias regiões do Brasil, trazendo chuva, ventos fortes e temporais, mas com alívio temporário.

Nesta quinta-feira, uma nova frente fria avançará sobre o Brasil, quebrando o ciclo de dias quentes que algumas regiões têm enfrentado. O sistema deve atingir o Mato Grosso, trazendo instabilidades significativas para grande parte do país, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sul. A chegada dessa frente fria trará mudanças bruscas no clima e intensas condições meteorológicas.

Choque de massas de ar: risco de tempestades severas

A maior preocupação com a frente fria está no forte contraste entre a massa de ar fria e a massa de ar quente que domina a região central do Brasil. Quando o ar frio, mais denso, encontra o ar quente, mais leve, o ar quente é empurrado rapidamente para cima, gerando intensas instabilidades atmosféricas. Esse processo resulta na formação de nuvens carregadas e tempestades severas, com possibilidade de ventos fortes, granizo e raios. Esse fenômeno é conhecido como frente fria, e a diferença de temperatura e pressão entre as massas de ar amplifica o risco de eventos meteorológicos extremos.

Alerta para temporais em várias regiões

O alerta para tempestades intensas se estende do sul do Mato Grosso do Sul até o norte do Rio Grande do Sul. O estado gaúcho, em particular, enfrenta o risco de temporais com volumes elevados de chuva e potencial para granizo nas áreas centrais. Em outras regiões, como o oeste do Mato Grosso e o centro do Paraná, a previsão é de chuvas moderadas a fortes ao longo do dia.

Ventos intensos: por que eles ocorrem?

Além da chuva, os ventos seguirão fortes devido às diferenças de temperatura e pressão geradas pela frente fria. Quando a pressão atmosférica varia abruptamente entre duas áreas, os ventos se intensificam. Para esta quinta-feira, as rajadas de vento devem variar entre 51 e 70 km/h no sul do Mato Grosso e em boa parte da região Sul, o que aumenta os riscos de danos causados pelos temporais.

A onda de calor vai terminar?

Embora a frente fria traga um alívio temporário para o calor, a onda de calor que afeta amplas áreas do Brasil não se restringe a uma única região. O enfraquecimento das altas temperaturas será mais evidente nos estados da faixa centro-sul do país ao longo do final de semana, mas os modelos meteorológicos indicam que o calor pode retornar na próxima semana, afetando novamente diversas regiões.

