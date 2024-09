Moraes recebe relatório sobre quem usou X durante bloqueio camera Moraes recebe relatórios da PF e Anatel sobre quem usou X, de Musk, durante bloqueio | Divulgação/Ag.Brasil

Documento foi enviado pela Polícia Federal e Agência Nacional de Telecomunicações

A Polícia Federal (PF) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) encaminharam relatórios ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), detalhando o uso da plataforma X (ex-Twitter) mesmo após seu bloqueio em 30 de agosto.

O ministro havia solicitado à PF um levantamento sobre quem usou de maneira “extremada” o X, em resposta ao pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que alertou sobre a necessidade de identificar fraudes à decisão judicial, especialmente relacionadas a discursos de ódio e a divulgação de informações falsas durante as eleições municipais.

Desde a semana passada, a PF analisa manifestações na plataforma que possam ter implicações criminais. Moraes determinou que os usuários identificados seriam notificados sobre a proibição do uso do X, com multas de até R$ 50 mil para quem insistir no comportamento. A Anatel informou que o bloqueio foi restabelecido pelas operadoras após um período de acesso irregular.

Além disso, Moraes multou o X e a Starlink em R$ 5 milhões diários devido a manobras que permitiram o funcionamento da plataforma no Brasil. Na última sexta-feira, a empresa de Elon Musk indicou Rachel de Oliveira Villa Nova como representante legal no Brasil, após um período de inatividade que motivou a suspensão do serviço.

Apesar do bloqueio, alguns políticos, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, continuam a utilizar a plataforma, convocando seguidores a se manifestarem publicamente. “Se estou fazendo este post, assumindo todos os riscos, é porque acredito que vale a pena lutar pela nossa liberdade”, declarou, evidenciando a resistência ao bloqueio imposto.

