Polícia Militar recupera moto furtada em menos de duas horas em Novo Progresso

Policiais militares de Novo Progresso recuperaram na manhã desta terça-feira 21 de setembro mais uma motocicleta furtada.

A policia recebeu o comunicado do furto por volta das 09h20mn, às 11h00mn a motocicleta já estava recuperada pelos militares.

Trata-se de uma motocicleta FAN, PLACA OBY-3188, subtraída do interior da residência da vítima HERICLES B. Da SILVA na rua Eroni Cassol, bairro Jardim América.

Os militares realizavam rondas em rondas ostensivas pelas ruas do bairro Tom Da Alegria 2, foi avistada a referida motocicleta em frete a uma residência. De acordo com relatos de populares, o referido veículo teria sido deixado no local por um indivíduo que estava no interior da residência.

Desse modo, foi constatado que o suspeito de nome André Júnior se encontrava no imóvel. Diante disso, ele e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Novo Progresso, para procedimentos cabíveis.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...