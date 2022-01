Motorista que atropelou e matou jovem e fugiu se apresenta à polícia em Novo Progresso

Jovem Jorge Luiz Farias da Silva, de 21 anos, morreu após ser atropelado na Avenida Jamanxim no centro da cidade de Novo Progresso. (Foto: Reprodução)

O motorista identificado por Alex Sandro Behling, se apresentou na polícia, nesta quarta-feira (26) espontaneamente na companhia de seu advogado e prestou depoimento ao Delegado Daniel Mattos Mathias Pereira responsável pelo caso. Alex não foi encontrado após o domingo, 23 de janeiro de 2022, ao cometer o acidente de trânsito, ele não prestou socorro a vítima. O acidente aconteceu por volta das 02h30min, na avenida jamanxim próximo à rotatória do Garimpeiro, após cometer o acidente de trânsito e atropelado o jovem, o motorista se evadiu do local.

As câmeras de segurança de empresa próximo ao local do acidente flagraram o atropelamento.

Assista

O delegado Daniel Mattos responsável pelo inquérito, disse ao Jornal Folha do Progresso que apuração está bem adiantada, já ouviu várias testemunhas que segue em sigilo de justiça.

A polícia também investiga se o homem estava embriagado ao volante no momento do acidente. Se for comprovada a infração, pode agravar a pena.

Acidente

O jovem Jorge Luiz Farias da Silva , de 21anos ,estava saindo de um bar por volta das 02h30min, quando o veículo conduzido por Alex Sandro Behling, surgiu em alta velocidade, o atingiu enquanto atravessava avenida. De acordo com informações, o condutor do veículo se evadiu do local,testemunhas e câmeras de segurança ajudaram na identificação.

Família e amigos querem justiça

Nesta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, amigos e familiares do Jovem postaram nas redes sociais o pedido de justiça.

Vejam a postagem

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/01/2022/10:43:52

