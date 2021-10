Nova Mutum: engavetamento envolve 4 carretas e BR-163 é totalmente bloqueada; 3 feridos

(Fotos SBT Nova Mutum) – O acidente ocorreu, há pouco, no quilômetro 638 da rodovia federal, em Nova Mutum, envolvendo quatro carretas. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, uma delas é Volvo vermelha, bitrem-tanque e está carregada com óleo diesel. Ela bateu na traseira de uma graneleira e foi atingida, também na traseira, por uma Volvo branca. O tanque acabou furando e diesel vazou nas pistas. A colisão também envolveu outra Volvo, preta.

As equipes de resgate estiveram no local realizando avaliação médica das vítimas e três precisaram ser encaminhadas à unidade de saúde, mas não foi detalhado se apresentava ferimentos graves. Outras quatro assinaram o termo de recusa de atendimento.

Com o derramamento de diesel a rodovia foi totalmente bloqueada para os procedimentos necessários em conjunto com o Corpo de Bombeiros de limpeza e remoção da carreta. Por volta das 20h30, o tráfego em uma das pistas foi liberado no sistema “pare e siga”. O desbloqueio só ocorreu às 3h54 de sexta-feita.

Ainda de acordo com a empresa, houve um princípio de incêndio na faixa de domínio, mas foi controlado apenas com a chuva que caia no local no momento do acidente.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Só Notícias/Cleber Romero – atualizada às 08h19, em 22/10)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...