Juiz mantém prisão de homem que matou companheira com dois tiros na cabeça em Matupá | MT

Foto: Reprodução | O juiz Marcelo Ferreira Botelho, da Vara Criminal de Matupá, em decisão proferida durante audiência de custódia realizada nessa segunda-feira (21), manteve a prisão de Fábio Júnior Ferreira Mendes, acusado de mantar com dois tiros na cabeça a própria companheira Vanuza de Souza, de 40 anos.

Na decisão, o magistrado considerou os depoimentos colhidos das pessoas que denunciaram o crime e que a liberdade do criminoso acarreta em sério risco à sociedade em geral. Ele ainda citou que para a segurança do processo, para que nenhum fato novo venha atrapalhar o andameneto das investigações, é necessário a manutenção da prisão de Fábio.

“Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FABIO JUNIOR FERREIRA MENDES em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO preventiva em nome de FABIO JUNIOR FERREIRA MENDES, procedendo com o consequente registro no Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP”, diz trecho da decisão.

Relembre o caso

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e informada sobre um feminicídio em uma fazenda. No local, os policiais encontraram o corpo da mulher com marcas de tiros na cabeça.

Uma testemunha contou que o crime foi praticado pelo companheiro dela, que fugiu em uma EcoSport, que roubou de um amigo.

Enquanto faziam rondas pela região, os policiais receberam uma denúncia anônima apontando um bar em que o homem poderia estar, cerca de 60 quilômetros do local do crime.

O criminoso foi encontrado no estabelecimento, escondido embaixo de uma mesa de sinuca. O dono contou que ele chegou com uma espingarda, dizendo que havia matado uma mulher. A arma foi apreendida.

Após a prisão do criminoso, um dos amigos do casal contou que recebeu uma mensagem de Fábio pouco antes do crime, onde ele dizia que ela “iria aprender a respeitar um homem”.

Fonte: O Território e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2024/09:59:53

