Nova unidade da Funai em Novo Progresso no Pará será construída em terreno cedido pelo Ibama

A Fundação Nacional do Índio (Funai) firmou com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) um contrato de cessão de uso gratuito em condições especiais de um terreno de propriedade do instituto, localizado no município Novo Progresso (PA). O terreno será utilizado para a construção de uma Coordenação Técnica Local (CTL) da Funai na região, subordinada à Coordenação Regional da fundação em Cuiabá, que atenderá cerca de 2.500 indígenas do povo Kayapó das Terras Indígenas Baú e Menkragnoti.

A antiga CTL, inicialmente, estava situada em um imóvel alugado. A iniciativa promoverá uma economia de R$ 36 mil ao ano para a fundação e será o primeiro imóvel construído pelo órgão no estado do Pará com recursos próprios da Funai. Segundo o presidente da Funai, Marcelo Xavier, a construção da nova unidade, além de gerar uma economia aos cofres públicos, também servirá de apoio aos Kayapó, que produzem castanha na região.

“Os produtores indígenas da região passam a contar com mais um importante apoio da Funai em suas atividades sustentáveis, cuja geração de renda colabora para que eles se tornem autossuficientes e conquistem melhores condições de vida. Com total respeito à autonomia dessas comunidades, a Funai contribui para que elas conquistem novos mercados e alcancem independência econômica”, pontua Xavier.

A obra da nova unidade terá início nas próximas semanas, com a previsão de inauguração em quatro meses, e será totalmente adaptada para receber os indígenas, contemplando ainda uma grande maloca, ideal para acomodá-los.

Atuação regional

A Coordenação Regional de Cuiabá atua junto aos povos indígenas das etnias Guató, Bakairi, Kayapó, Paresi, Chiquitano, Bororo, Negarotê, Nambikwara, Umutina, Wasusu, Halotesu, Terena e Aikanã. A unidade é responsável por coordenar e monitorar a implementação de ações de proteção e promoção dos direitos de populações indígenas nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará.

A área de atuação desta unidade descentralizada da Funai abrange os municípios de Rondonópolis (MT), Comodoro (MT), Tangará da Serra (MT), Sapezal (MT), Campo Novo do Parecis (MT), General Carneiro (MT), Pontes e Lacerda (MT), Paranatinga (MT), Nobres (MT), Novo Progresso (PA) e Vilhena (RO), atendendo aproximadamente 12,3 mil indígenas. (As informações são da Assessoria de Comunicação/Funai em 22 de junho de 2021 – 14:43 Brasil)

