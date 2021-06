Sepultado soldado da FAB da base “Serra do Cachimbo” que morreu afogado no Mato Grosso

Ele era soldado da Força Aérea Brasileira (FAB), na base localizada na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso no Pará.

Jefferson Ferreira Santiago, de 21 anos, foi sepultado, hoje, no início da tarde, em Novo Mundo onde morava com a família. Ele morreu, no último sábado afogado, no rio Braço Norte, no município. (As informações são do Só Noticias)

O corpo dele foi encontrado, ontem, no início da noite, boiando a cerca de 200 metros do local onde submergiu, no rio. Ele era soldado da Força Aérea Brasileira (FAB), na base localizada na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso no Pará.

Os bombeiros começaram as buscas pelo corpo dele no sábado. A versão inicial apontada no boletim de ocorrência da Polícia Militar é que ele desapareceu enquanto banhava com alguns amigos. O comunicante da ocorrência afirmou aos policiais que estava com o jovem na praia confraternizando e ingeriram bebida alcoólica.

Em certo momento, a vítima resolveu entrar na água para atravessar nadando de uma “ponta” da praia para a outra, que fica aproximadamente uns 15 metros de distância. Com isso, acabou afundando e desaparecendo. O amigo ainda teria entrado na água para tentar salvá-lo, mas não conseguiu.

A versão ainda será investigada pela Polícia Civil.

