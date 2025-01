Nova vacina contra a covid-19 já está disponível em 144 municípios paraenses

Foto: ilustrativa/vecteezy | A vacina Zalika, aprovada pela Anvisa, é destinada a pessoas a partir dos 12 anos de idade. Há também doses da Pfizer Baby e da Moderna

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que já está disponível nos postos de saúde dos 144 municípios paraenses uma nova vacina contra a covid-19, denominada Zalika. São 70 mil doses que foram enviadas pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2024, além de 48 mil doses da vacina Pfizer Baby e 3 mil doses da Moderna.

A nova vacina Serum/Zalika é destinada a pessoas a partir dos 12 anos de idade, faixa etária aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Conforme o Ministério da Saúde, estudos de fase 3 da Zalika demonstraram segurança e eficácia de 90% contra casos sintomáticos em adultos, além de vantagens como maior prazo de validade, transporte e conservação simples (2°C a 8°C).

A vacina Pfizer Baby é destinada a crianças na faixa etária de seis meses a quatro anos de idade e a vacina Moderna a pessoas a partir dos seis meses de idade.

De acordo com Nota Técnica enviada pelo Ministério da Saúde, assim como a vacinação de crianças, a vacina contra a covid-19, agora, integra o calendário nacional para gestantes e idosos. Gestantes confiam uma dose por gestação, e idosos, uma dose a cada seis meses.

A Nota Técnica também orienta que os demais grupos prioritários serão considerados vacinação de grupos especiais, realizada periodicamente em qualquer sala de vacina. Os grupos especiais recebem uma dose periódica, sendo a cada seis meses para imunocomprometidos e a cada ano para os demais grupos.

A coordenadora estadual de Imunizações, Jaíra Ataíde, disse que o número de casos de covid-19 e outras doenças causadas por vírus respiratórios, sempre aumenta no período chuvoso, principalmente devido à aglomeração de pessoas em locais fechados, o que facilita a transmissão viral. “Por isso é muito importante que as famílias paraenses busquem a vacinação contra a covid-19 nos postos de saúde”, afirmou.

Ações – A Sespa acompanha as notificações de casos por meio do Sistema de Monitoramento Estadual da Covid-19, que são alimentados pelas Vigilâncias Municipais e monitora e apoia as ações de prevenção e assistência fornecidas pelos municípios.

De acordo com o Sistema de Monitoramento Estadual da Covid-19, o Pará registrou 12.630 casos de covid-19 em 2024, com 95 óbitos. Neste ano de 2025, até o momento, o Estado registrou 133 casos da doença com 5 óbitos.

A Sespa ressalta que além da vacinação de crianças, idosos e gestantes, é importante que a população adote medidas preventivas como usar máscara, lavar ou higienizar as mãos e evitar aglomerações.

Fonte: Estado do Pará Online / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2025/07:55:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...