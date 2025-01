Foto: Reprodução | Com humor e sotaque típico do interior do Pará, influenciador transforma debate sobre decisão do governo em sucesso nas redes sociais.

O influenciador digital Cametuba, conhecido por seus vídeos de humor que destacam o sotaque e as expressões típicas de Cametá, viralizou nas redes sociais. O criador de conteúdo publicou uma paródia criativa sobre a recente decisão do governo de revogar uma portaria da Receita Federal que previa o aumento da fiscalização sobre transações feitas pelo Pix.

No vídeo, Cametuba usa uma dublagem divertida para narrar a decisão do governo. Com o tom irreverente que é sua marca registrada, ele satiriza o assunto enquanto utiliza expressões populares e o sotaque característico da região.

A portaria da Receita Federal determinava que instituições de pagamento, como carteiras digitais e maquininhas de cartão, informassem automaticamente ao Fisco transações financeiras que excedessem R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas. Essa medida visava ampliar o monitoramento de operações realizadas via Pix e outros meios eletrônicos. No entanto, após repercussão negativa e a disseminação de desinformação alegando que essas transações seriam taxadas, o governo decidiu revogar a portaria para evitar confusões e combater as fake news relacionadas ao tema.

Influenciador paraense faz paródia com o anúncio da revogação de portaria da Receita Federal, veja vídeo

