Casal é preso suspeitos por injúria homofóbica em Belém | PA

Foto: Ilustrativa | A pena máxima de crimes como os de injúria homofóbica passaram a ser de cinco anos, permitindo o ato de prisão em flagrante

Agentes da Polícia Militar apresentaram na Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios (DCCDH), um casal aue foi preso em flagrante pelo crime de injúria homofóbica, em Belém, na segunda-feira (13).

De acordo com as investigações, o casal de suspeitos foi flagrado cometendo injúria homofóbica contra dois vizinhos. Além disso, os dois investigados já haviam sido indiciados anteriormente, pela mesma prática criminosa contra as mesmas vítimas.

Todo o crime foi constatado por meio de um material audiovisual. Atualmente, os presos encontram-se à disposição da Justiça.

O titular da DCCDH, delegado Janilson Gomes, destaca ” As condutas preconceituosas possuem uma gravidade enorme e consequências expressivas, de acordo com a lei. A pena máxima de crimes como os de injúria homofóbica passaram a ser de cinco anos, permitindo o ato de prisão em flagrante.”

A Polícia Civil do Pará reforça a importância das denúncias e que as vítimas de crimes discriminatórios podem denunciar e pedir o auxilio na unidade da DCCDH.

