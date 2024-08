Novo Comando de Policiamento em Castelo de Sonhos garante mais segurança para o entorno da BR-163

(Foto: Rosivaldo Almeida / Agência Pará) – O novo prédio está às margens da BR-163, entre a cidade Novo Progresso e a divisa, e dispõe de melhores condições para atender os moradores do distrito, que são quase 21 mil habitantes

Castelo de Sonhos, Distrito de Altamira, no sudoeste paraense, já conta com as novas instalações do 114º Posto Policial Destacado, unidade responsável pelo policiamento militar na localidade. A entrega da estrutura foi feita pelo governador do Pará, Helder Barbalho, em agenda na cidade nesta sexta, 9.

“Este novo prédio vai reforçar a presença da Polícia Militar em toda esta região da BR-163, e é o Governo do Pará trabalhando por todas as regiões. Estamos a 1,7 mil quilômetros de distância da capital e atuando da mesma forma, porque onde estiver um paraense o Governo vai estar trabalhando”, declarou o governador.

Com as obras realizadas em uma área construída de 346 m², a nova sede do PPD possui gabinete do comandante, sala administrativa, reserva de armamento, alojamentos (masculino e feminino), banheiros, copa/cozinha, refeitório, portões de acesso a viaturas, garagem ampla, área externa, um poço artesiano e todos os equipamentos e mobiliário necessários ao funcionamento, garantindo melhores condições de trabalho aos policiais militares e também, um melhor atendimento à população. Tanto as intervenções como a aquisição de material foram realizadas por meio de uma parceria entre o governo estadual e a Prefeitura de Altamira.

O novo prédio vai substituir o antigo imóvel, que não possuía condições de segurança e alojamento para os militares, tendo sido demolido durante as obras. O terreno possui localização estratégica, próximo a escolas, posto de saúde e centro comercial do distrito.

O coronel da Polícia Militar, Pedro Paulo de Oliveira Coelho, comandante do Policiamento Regional 10 de Itaituba reforça a importância da nova estrutura levando em consideração principalmente a questão geográfica, visto que Castelo de Sonhos fica a cerca de mim quilômetros da sede de Altamira.

Estamos às margens da BR-163, entre a cidade Novo Progresso e a divisa, e vamos ter melhores condições de atender os moradores do distrito, que são quase 21 mil. Teremos melhor qualidade no atendimento, um melhor ambiente de trabalho para nós, policiais militares, poderemos ter aumento do efetivo, porque agora nós temos alojamentos. Quem ganha é toda a população de Castelo de Sonhos, que vai contar com uma melhor segurança pública que o estado está proporcionando”, avaliou a autoridade policial.

O terceiro sargento PM Carlos Alexandre Duarte das Neves conta que o prédio anterior era de madeira e de estrutura bem desfasada. “Agora tem estrutura interna boa para a tropa poder servir a comunidade melhor, esse investimento deixa a tropa mais empenhada para atuar com mais motivação”, reconheceu.

Fonte: Agencia Pará

