Novo mínimo começa a ser pago e economia do Pará vai sentir impacto

Valor do mínimo foi reajustado a partir do índice oficial da inflação, de 4,48% (Foto:Arquivo / Agência Pará)

Dieese estima que quase R$ 1,8 bilhão de reais deva entrar na economia da região Norte

O novo valor do salário mínimo, de R$ 1.045,00, que está em vigor desde 1º de fevereiro, só começou a entrar de fato no bolso do trabalhador a partir da última semana de fevereiro. E essa entrada se estenderá até o quinto dia útil de março. O reajuste vai resultar em impacto positivo na economia do Pará.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) divulgou nesta segunda-feira (2) estudo atualizado sobre o impacto desse novo valor na economia.

O Dieese/PA estima que quase R$ 1,8 bilhão de reais deva entrar na economia da região Norte, envolvendo os sete Estados, uma média de quase R$ 150 milhões mensais, alcançando aproximadamente 3,2 milhões de pessoas.

Ainda segundo o Estudo do Dieese/PA, desse total de recursos que vão entrando na economia da região Norte até dezembro de 2020, praticamente a metade (mais de R$ 900 milhões de reais) deve ser injetada na economia do Pará, uma média de aproximadamente R$ 79 milhões de reais por mês, alcançando quase 1,7 milhão de pessoas (previsão com base na PNAD Continua, do IBGE, relativa ao quarto trimestre de 2019).

No dia 30 de janeiro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória elevando o salário mínimo de R$ 1.039,00, anteriormente estipulado, para R$ 1.045,00, com entrada em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2020. O valor foi reajustado a partir do índice oficial da inflação calculada pelo IBGE para o ano de 2019, de 4,48%.

